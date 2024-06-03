Dolar
32.20
Euro
34.88
Altın
2,328.73
ETH/USDT
3,815.70
BTC/USDT
69,115.00
BIST 100
10,443.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dicle Elektrik, kayıp kaçağı azaltacak portatif ölçüm ve haberleşme cihazı geliştirdi

Ahmet Kaplan  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Dicle Elektrik, kayıp kaçağı azaltacak portatif ölçüm ve haberleşme cihazı geliştirdi

Diyarbakır

Dicle Elektrik AR-GE Merkezinde, enerjide kayıp kaçak oranını düşürecek portatif ölçüm ve haberleşme cihazı geliştirildiği duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin AR-GE merkezinde enerji dağıtımında kayıp kaçak oranınını azaltmak amacıyla başlatılan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) onaylı "Orta Gerilim Havai Hatları İçin Ölçüm ve Haberleşme Cihazı Projesi" tamamlandı.

Dicle Elektrik’in hizmet verdiği 6 ilde elektrik altyapısını güçlendirmek ve enerji verimliliğini artırmak için hazırlanan projenin sektöre model olması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, hizmet bölgelerinde yer alan 6 ilde çevre odaklı ve sürdürülebilir çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini belirtti.

Arvas, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, Dicle Elektrik AR-GE Merkezinde geliştirilen portatif ölçüm ve haberleşme cihazımız, orta gerilim havai hattına kolaylıkla monte edilebiliyor. Branşman noktalarında enerji ölçümü yapabilecek olan cihazımızın kayıp kaçak oranlarını azaltma çalışmalarımıza önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. Enerji sektöründe öncü bir adım olan bu projemiz, altyapımızı modernize ederken aynı zamanda montaj kolaylığı ile de dikkat çekiyor. Bununla birlikte 'Faydalı Model Belgesi' de alınan projemizin portatif ve önceki modellere kıyasla taşınılabilir yapısı, kullanım kolaylığını da ön plana çıkarıyor."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dicle Elektrik, kayıp kaçağı azaltacak portatif ölçüm ve haberleşme cihazı geliştirdi
Tekirdağ'da işçi servisi ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de çöken apartman ile yıkımı yapılan binanın enkazı kaldırıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Çin'de "Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkilerini" anlattı
İstanbul'da iki metro hattında arıza yaşandı

Benzer haberler

Dicle Elektrik, kayıp kaçağı azaltacak portatif ölçüm ve haberleşme cihazı geliştirdi

Dicle Elektrik, kayıp kaçağı azaltacak portatif ölçüm ve haberleşme cihazı geliştirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet