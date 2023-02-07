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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulunuyor Hatay’ın Antakya ilçesindeki 600 Konutlar bölgesinde yıkılan alanlarda ekipler arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor.
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DHA Hatay muhabiri ile eşi ve 2 çocuğu depremde hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı (DHA) Hatay muhabiri İzzet Nazlı, eşi ve iki çocuğu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Hatay'da yaşamını yitirdi.

Deniz Açık   | 07.02.2023
DHA Hatay muhabiri ile eşi ve 2 çocuğu depremde hayatını kaybetti

Hatay

Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa arasında 5 Şubat'taki maçta görev yapan 33 yaşındaki muhabir, daha sonra evine gitti.

İzzet Nazlı, depremde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokağı'nda evinin bulunduğu Genç Apartmanı'nın yıkılması sonucu eşi ve iki çocuğuyla enkaz altında kaldı. Nazlı'nın oturduğu evin yıkıldığı haberini alan yakınları enkaza geldi.

Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, Nazlı ile Hatay Büyükşehir Belediyesinde çalışan eşi Seda Nazlı (30) ve çocukları Esila (5) ile Ahmet Eren'in (10) cansız bedenlerine ulaştı.

Nazlı ailesinin cenazelerinin yarın Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

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