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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, ABD'deki İsrail karşıtı protestolara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Pensilvanya Üniversitesinde düzenlenen İsrail karşıtı protestolarda 'Yahudi soykırımı istiyoruz' sloganları atıldı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, ABD'deki İsrail karşıtı protestolara ilişkin açıklama

Ankara

Merkezden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pensilvanya Üniversitesinde düzenlenen İsrail karşıtı protestolarda 'Yahudi soykırımı istiyoruz' sloganları atıldı, iddiası doğru değildir. Pensilvanya Üniversitesinde düzenlenen İsrail karşıtı protestolar sırasında kaydedilen görüntülerde birçok protestodaki gibi, 'İsrail, İsrail saklanamazsın: Seni soykırımla suçluyoruz' sloganları atılmaktadır. Görüntülerde İsrail'i protesto eden öğrenciler iddia edildiği gibi, 'Yahudi soykırımı istiyoruz (We want Jewish genocide)' değil, 'Seni soykırımla suçluyoruz (We charge you with genocide)' şeklinde sloganlar atmaktadır."

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, ABD'deki İsrail karşıtı protestolara ilişkin açıklama
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