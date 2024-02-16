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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur

Fırat Taşdemir  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kara Kuvvetleri Komutanlığı için yeni forsun tasarlanarak kullanılmaya başlandığını, Komutanlığın brövesi ve sembolünde herhangi bir değişikliğin olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı için fors tasarımı yapılmasına ihtiyaç duyularak yeni fors tasarlanmış, onaylanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur." ifadeleri kullanıldı.

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