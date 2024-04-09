Dolar
32.25
Euro
35.00
Altın
2,345.51
ETH/USDT
3,498.80
BTC/USDT
68,818.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Kırağası, Avrupa UEFA Kadınlar Euro 2025 elemelerindeki Macaristan maçı sonrası Siltaş Yapı Pendikspor Stadyumu’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasını yalanladı
Yerlikaya'dan Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü mesajı
Kocaeli ve Bolu'da ağır tonajlı araçlara bayram dönüşü 1 günlük seyir yasağı
Beylikdüzü'nde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Benzer haberler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasını yalanladı

İsrail'in ramazan ayında Gazze'de gerçekleştirdiği 182 katliamda 2315 Filistinli öldü

UNRWA, İsrail'in engellemesi nedeniyle ocaktan bu yana Gazze'nin kuzeyine gıda ulaştıramıyor

Fransa, Gazze'ye yardım ulaşması için İsrail'e yaptırım uygulanabileceğini belirtti

Fransa, Gazze'ye yardım ulaşması için İsrail'e yaptırım uygulanabileceğini belirtti
Ticaret Bakanı Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı el-Amur ile İsrail'e getirilen ihracat kısıtlamasını görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı el-Amur ile İsrail'e getirilen ihracat kısıtlamasını görüştü
Gazze’deki Sivil Savunma Birimi, Şifa Hastanesi ile Han Yunus’tan şu ana kadar 409 naaş çıkarıldığını açıkladı

Gazze’deki Sivil Savunma Birimi, Şifa Hastanesi ile Han Yunus’tan şu ana kadar 409 naaş çıkarıldığını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet