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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinlilerin sahte görüntü ürettiği" iddiasını yalanladı

Barış Gündoğan  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinlilerin sahte görüntü ürettiği" iddiasını yalanladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in resmi devlet hesabı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili "Filistinli bir blog yazarı, bir İsrail bombardımanından sonra bir gün içinde mucizevi bir şekilde iyileşti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail propaganda hesaplarının, "Filistinlilerin sahte görüntü ürettiği" algısı oluşturmak için iki görüntüde de aynı kişinin olduğunu belirterek, görüntülerin bir gün arayla çekildiğini iddia ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiaya konu paylaşımın sol tarafındaki görüntüde, yıkılmış binaların arasında yürüyen kişinin, Filistinli YouTuber ve şarkıcı Saleh Aljafarawi olduğu tespit edilmiştir. Sağ taraftaki (hastanede yatan) kişinin ise İsrail'in 24 Temmuz'daki bir bombardımanı sırasında bir bacağını kaybeden 16 yaşındaki Muhammed Zendiq olduğu belirlenmiştir. İsrail devletinin resmi hesabı paylaşımını silse de Hananya Naftali gibi dezenformasyon kampanyasına öncülük eden hesaplar paylaşımını silmemiştir."

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