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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, eski TCMB Başkanı Erkan'ın faiz artırımından görevden alındığı iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, eski TCMB Başkanı Erkan'ın faiz artırımından görevden alındığı iddiasını yalanladı

Ankara

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ekonomi programının kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edilen paylaşımda, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

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