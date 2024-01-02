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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "2024'te ikinci bir ek MTV alınacak" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "2024'te ikinci bir ek MTV alınacak" iddiasını yalanladı

Ankara

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "2024'te ikinci bir ek MTV alınacak" iddiasını yalanladı
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