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Devlet koruması altındaki gençlere yönelik "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası" düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bakım ve koruma altında olan gençlere yönelik "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası" düzenlenecek.

Fırat Taşdemir  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Devlet koruması altındaki gençlere yönelik "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası" düzenlenecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Birlikte Daha Güçlüyüz: Kardeşlik ve Sporla" temasıyla 24-26 Ağustos'ta Eskişehir'de yapılacak iller arası genç erkekler futbol turnuvasında devlet korumasındaki 15-18 yaş arası gençler yer alacak.

Eskişehir Valiliğinin desteğiyle gerçekleşecek turnuvada Eskişehir, Konya, Bilecik, Ankara, Yalova, Sakarya, Bursa ve Kütahya'daki kuruluşlarda kalan gençler yeteneklerini sergileyecek.

Turnuva sonunda birinci olan takıma şampiyonluk kupası verilecek.

Alınan derecelere göre madalyaların dağıtılacağı turnuvanın en iyi oyuncuları, en centilmen takımı gibi özel ödüller de sahiplerini bulacak.

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