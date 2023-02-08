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Depremzedelerin tahliyesi aralıksız sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyamanlı depremzedelerin Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Ankara'ya getirildiğini bildirdi. Malatya ve Hatay'da da arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Sertaç Bulur   | 08.02.2023
Depremzedelerin tahliyesi aralıksız sürüyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaralı depremzedelerin tahliyesine aralıksız devam edildiği, Adıyamanlı depremzedelerin Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Ankara'ya getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'nın, Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Bu arada, 5'inci Kolordu Komutanlığı İstihkam Alayı Arama ve Kurtarma Bölüğünün, Hatay Kırıkhan'da bir kadını enkazdan sağ çıkardığı bildirildi.

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