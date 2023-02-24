Depremlerden etkilenen kentlerde cuma namazı kılındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da cuma namazı kılındı.
Hatay/Gaziantep
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde mezarlık kompleksi alanında kurulan çadır mescitte, "Kardeşlik, dayanışma ve dua" konulu hutbe irat eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı kıldırdı ve dua etti.
Erbaş, hutbede, milletçe zor zamanlardan geçildiğini belirterek şunları ifade etti:
"Tek yürek, yekvücut olup yaralarımızı sarmaya gayret ediyoruz. Acılarımızı hafifletmeye, umutlarımızı diri tutmaya devam ediyoruz. Allah'a gönülden bağlı müminler olarak inancımız odur ki bu sıkıntı bulutları, ilahi rahmet rüzgarlarıyla dağılacaktır Allah'ın izniyle. Hayır ve bereket kapıları dua, kardeşlik ve dayanışma anahtarıyla açılacaktır inşallah. Gönüllerimiz, huzur ve sekinete kavuşacaktır. İman dolu yüreklerimiz selamet bulacaktır inşallah. Zira müminlerin velisi ve yardımcısı yüce Allah'tır. O, bize bizden daha yakındır. Her halimizi bilen, bize metanet ihsan eden, gönlümüze ferahlık veren O'dur."
"Erdemlerimizi yaşatmanın, kardeşlik ahlakını yüceltmenin şimdi tam zamanı"
Erbaş, afetler karşısında imandan güç almanın, duaya sığınmanın kulluğun bir gereği olduğunun altını çizdi.
Bugünün gönülleri duaya açma, hali Cenabıhakk'a arz etme vakti olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:
"Sonsuz kudret sahibinin yardım ve inayetini dileme vaktidir. Yüce Mevla'mızın 'Bana dua edin, duanızı kabul edeyim.' emrine icabet etme vaktidir. 'Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin.' buyruğuna kulak verme, samimi yakarışlarda buluşma vaktidir, bu vakit. Bugün, depremin sebep olduğu yıkımla mücadele eden milletimiz için yüce Rabbimizden rahmet, metanet, güç ve kuvvet dileme vaktidir.
Böylesi zor zamanlarda millet olmanın gereği; kardeşlik ruhumuzu canlı tutmaktır. Duyarlı ve samimi olmak, birbirimizin derdiyle dertlenmektir. Ülkemizin her şehrinden, beldesinden, köyünden Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da ve diğer yerlerde depremden etkilenen her beldede kardeşlerimizin bulunması işte bunun en büyük göstergesidir. Bu; birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en büyük göstergesidir. Darda kalan kardeşlerimizin işini kolaylaştırmak, afetle sarsılan dünyalarına güven aşılamaktır. Kimsesiz, yalnız ve yardımsız olmadıklarını kardeşlerimize hissettirmek, ellerinden tutmaktır. Bilhassa çocuklara kol kanat germek, öksüz ve yetimlerin hamisi olmaktır. Şüphe ve endişeye, fitne ve fesada asla fırsat vermeden, erdemlerimizi yaşatmanın, kardeşlik ahlakını yüceltmenin şimdi tam zamanıdır.
Peygamberlerinin azmi neticesinde onlara lütfettiği çareyi bize de ihsan etmesi için yüce Rabbimize dua edelim. Üzerimize sekinet yağdırması, gönüllerimizi onarması, yaralarımıza derman olması için yüce Rabbimize yalvaralım, yakaralım. Yüreklerimizi birbirine kaynaştırması, birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurumuzu daim kılması için Rabbimize niyazda bulunalım."
Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erbaş, "Yüce Rabbimiz, aziz milletimize ve bütün insanlığa bir daha böyle acılar göstermesin." dedi.
Gaziantep
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kalyon Holding'in yapımını tamamladığı konteyner kentte İlçe Müftülüğünce depremzedelerin ibadetlerini yapabilmeleri için çadır hazırlandı.
Çadırda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Koordinatör Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, buradaki vaazında, Türk milletinin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.
Acıların birlik ve beraberlik içinde azalacağını belirten Eviş, şöyle konuştu:
"Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. Milletçe zor zamanlardan geçiyoruz, tek yürek olup acılarımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Bu sıkıntı bulutları, dualarımız, kardeşliğimiz, beraberliğimizle gidecektir inşallah. Afetler karşısında imanımızdan güç almak kulluk görevimizdir."
Vaazın ardından cuma namazı kılındı. Bu sırada bazı depremzedeler gözyaşlarına hakim olamadı.
Antakya'da cuma namazınının kılındığı bir diğer nokta da yıkıntılar arasındaki Cumhuriyet Meydanı oldu.
Depremlerin ardından çok sayıda caminin yıkıldığı ve zarar gördüğü Antakya'da, depremzedeler ve bölgede çalışma gerçekleştirilen ekipler, cuma namazı için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki yıkılan eski meclis binası önündeki namaza polisler, askerler, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran gönüllüler ve depremzedeler de katıldı.
Malatya
Malatya Büyükşehir Belediye binasının arkasındaki alanda oluşturulan çadır kentte konaklayan vatandaşlar, depremden etkilenmeyen Sümer Camisi'nde cuma namazını eda etti.
Vatandaşların bir kısmı namazlarını caminin içinde, yeni bir deprem korkusu yaşayan çok sayıda kişi ise cami önünde kıldı.
Namazın ardından depremde hayatını kaybedenler ve Türkiye'nin birçok ilinden gelip deprem bölgesinde görev yapanlar için dua edildi.
Şanlıurfa
İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da da Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah Camisi'nde yüzlerce kişi cuma namazı için saf tuttu.
Namazdan sonra depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Adıyaman
Adıyaman'da da çadır kentte cuma namazı kılındı.
Sümerevler Atletizm Pisti'nde kurulan çadır kentte vatandaşlar ve görevliler, cuma namazı için bir araya geldi.
Kahta ilçesinde ise dört caminin kullanılamaz durumda olması nedeniyle cuma namazı ilçe stadında kılındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.