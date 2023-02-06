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Depremler sonrasında otobüs firmalarının fiyat artırdığı yönündeki iddialar inceleniyor

Merve Özlem Çakır   | 06.02.2023
Depremler sonrasında otobüs firmalarının fiyat artırdığı yönündeki iddialar inceleniyor

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde Bakanlığa gelen şikayetlerin titizlikle incelendiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremler sonrasında bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde Bakanlığa gelen şikayetlerin titizlikle incelendiği, söz konusu vakaların tespiti halinde gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağı kaydedildi.

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