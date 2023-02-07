Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 63 hesap yöneticisiyle ilgili işlem başlatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 63 hesap yöneticisinin tespitinin yapıldığını ve ilgili birimlere gönderildiğini bildirdi.
Ankara
Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından çalışma yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 63 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.