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Depreme dayanıklı yapılar için "yetkin mühendislik" önerisi

Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, inşaat mühendisliğinde branşlaşmayı getiren "yetkin mühendislik" kavramının Türkiye'de de uygulanması gerektiğini savundu.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 24.02.2023
Depreme dayanıklı yapılar için "yetkin mühendislik" önerisi Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan / AA

İzmir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm İtiraz Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardaki esas yanlışın beton ve zeminden önce insan unsuru olduğunu vurguladı.

"Çelik de beton da ahşap da yapsanız yanlış insanlar yaparsa yanlış binalar olur." diyen Kozanoğlu, özellikle mühendislerin, hekimler gibi fakülteden mezun olduktan sonra "tecrübe silsilesi"nden geçirilmesi gerektiğinin önemine işaret etti.

Yetkin mühendislik kavramının geçerli olduğu ülkelerde inşaat mühendislerinin mezun olur olmaz gökdelen inşaatına imza atamadığını vurgulayan Kozanoğlu, "İnşaat mühendisi su, yapı, mekanik, geoteknik gibi hangi alanda uzman olmak istiyorsa o dalda uzmanlık süreci geçirir, o dalda sınava girer ve aldığı sonuca göre imza yetkisine kavuşur. Bunun ülkemizde de kanun altında gündeme gelmesi gerekir diye düşünüyorum." dedi.

Kozanoğlu, her inşaat mühendisinin de her projeye imza atmaması gerektiğini vurgulayarak, "İnşaat mühendisliği bugün artık hekimlik gibi. Böbreğiniz için göz doktoruna gitmiyorsunuz. Dolayısıyla inşaat mühendisliği de böyle. Yetkin mühendislik adı altında bu sistem 1999 depreminden sonra birçok kez önerildi, gündeme getirildi. Fakat bir türlü uygulanmadı. Ama bu depremlerden sonra mutlaka tekrar masaya yatırılacaktır diye düşünüyorum. Ve yatırılmalıdır." ifadesini kullandı.

"Kiralık diploma" iddiaları

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşaat mühendislerinin diplomalarına ilişkin birtakım iddiaların kamuoyu gündemine taşındığına dikkati çeken Kozanoğlu, şunları kaydetti:

"İnşaat mühendisleri diplomalarının kiralanması olayı. Bizi üzen ve duyduğumuz bir dedikodu ama gerçek olduğunu da kısmen biliyorum. Bu tabii çok mahsurlu bir şey. Tıbbi bir müdahalenizi nasıl bir hekimden diploma kiralayan bir insana yaptırmazsanız bizzat o hekime yaptırmak isterseniz, inşaat mühendisliği de böyle. Yani kiralık diplomayla iş yapan maalesef mühendis olmayan insanlar var. Veya kişi inşaat mühendisliği diplomasını kiralayıp bazen şantiyeye bile uğramayabiliyor. Bunlar bizi üzen konular, olmaması gereken konular ne yasal ne teknik sığınağı var. Bunların önlenmesi önemli. Bizim insanımızı doğru iş yapacak hale getirmek ve onu denetlememiz gerekiyor. Denetlemediğimiz zaman yanlışlıklar olabiliyor."

Karot testi binayı zayıflatmaz

Kamuoyunun gündemindeki bir başka konunun da karot testi olduğunu ifade eden Kozanoğlu, testin binayı zayıflattığı iddialarının da doğru olmadığını dile getirdi.

Kozanoğlu, söz konusu testin beton dayanımına ilişkin en doğru sonucu olduğunu verdiğini söyleyerek, "Karot testi diş hekimine gittiğinizde doğru dişi çekmek gibidir, yanlış dişi çekerseniz olmaz. Test de mühendisçe yapılmalıdır, karot alınacak yerler bellidir ve bu uygulama binayı zayıflatmaz." dedi.

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