Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.63
ETH/USDT
1,971.20
BTC/USDT
36,584.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yapıyor. Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız ABD’nin başkenti Washington’da, Filistin’e destek için “Çocuk Yürüyüşü” gerçekleştiren aktivistler, Beyaz Saray’ın önüne geldi.
logo
Gündem

Depremden etkilenen Samandağ'da kalıcı konutların projesi belli oldu

Samandağ Kaymakamlığınca ilçede Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılacak 424 kalıcı konutun projesinin belli olduğu bildirildi.

Hikmet Say  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Depremden etkilenen Samandağ'da kalıcı konutların projesi belli oldu

Hatay

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan ve ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yapılacak 424 kalıcı konutun projesinin belli olduğu ifade edilen açıklamanın devamında, şöyle denildi:

"TOKİ tarafından Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi'nde ilk etapta yapılacak olan 424 konut projesi temeli atıldı. Şehrin sosyolojisine, kültürel yapısına, demografik yapısına ve vatandaşın ihtiyacına göre belirlenen rezerv alanlarda yapılacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremden etkilenen Samandağ'da kalıcı konutların projesi belli oldu
Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Hafif, Gazze'deki hak ihlallerini UCM'ye taşıyacak
Hatay'da sağanak nedeniyle deniz taştı, sahil bandı su altında kaldı
Zonguldak, Bolu, Şile, Düzce ve Sakarya'da eğitime 1 gün ara
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail resmi devlet hesaplarının paylaşımını yalanladı

Benzer haberler

Depremden etkilenen Samandağ'da kalıcı konutların projesi belli oldu

Depremden etkilenen Samandağ'da kalıcı konutların projesi belli oldu

Hatay'da sağanak nedeniyle deniz taştı, sahil bandı su altında kaldı

Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 3 iş hanı kontrollü yıkıldı

Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımında sona yaklaşıldı

Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımında sona yaklaşıldı
Malatya'da 3 bin 700 esnaf ticarete dönebilmek için konteyner bekliyor

Malatya'da 3 bin 700 esnaf ticarete dönebilmek için konteyner bekliyor
Adıyaman'da 41 binin üzerinde kalıcı konutun inşası sürüyor

Adıyaman'da 41 binin üzerinde kalıcı konutun inşası sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet