Dolar
23.68
Euro
25.90
Altın
1,961.30
ETH/USDT
1,670.50
BTC/USDT
25,544.00
BIST 100
5,554.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Depremde zarar gören tescilli yapıların proje ve uygulama yardımlarına başvuru süresi uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde zarar gören ve afet bölgesinde bulunan tescilli yapılar için proje ve uygulama yardımlarına ait başvuru süresi, 14 Temmuz'a kadar uzatıldı.

İsa Toprak  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Depremde zarar gören tescilli yapıların proje ve uygulama yardımlarına başvuru süresi uzatıldı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yardımların "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında yapılacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Başvuru süresinin, söz konusu deprem bölgesindeki tescilli yapı sayısının çok fazla olması ve bu bağlamda vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, 14 Temmuz 2023 tarihine uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bankamatiklerden sahte kartlarla para çeken sanığa 30 yıl hapis cezası
Emine Erdoğan, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı
Bakan Göktaş: Türkiye Aile Destek Programı ile bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar lira ödeme yaptık
Kurban Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıklarının ödeme tarihleri belli oldu
Diyanetin seyahat acentelerine yönelik hac ve umre duyuruları TÜRSAB üzerinden yapılacak

Benzer haberler

Depremde zarar gören tescilli yapıların proje ve uygulama yardımlarına başvuru süresi uzatıldı

Depremde zarar gören tescilli yapıların proje ve uygulama yardımlarına başvuru süresi uzatıldı

Şili'de 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

Fiji'de 7,2 büyüklüğünde deprem oldu

Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor
Depremin hissettirdiklerini sanatıyla anlattı

Depremin hissettirdiklerini sanatıyla anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet