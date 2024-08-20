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Depremde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'un bilirkişi heyeti davadan çekildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Said Bey Sitesi davasından geçen hafta çekilen 5 kişilik bilirkişi heyeti, 96 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin davadan da çekildi.

Gökhan Çalı  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Depremde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'un bilirkişi heyeti davadan çekildi

Kahramanmaraş

Mahkemenin talebi üzerine bilirkişi raporu hazırlayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Coşgun, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Sayın, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücteba Uysal, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Öser ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakkı Ekşi'den oluşan bilirkişi heyetinin, geçen hafta görev aldıkları davalardan çekilme talebine ilişkin dilekçesiyle ilgili inceleme sürüyor.

Geçen haftaki başvurunun ardından 13 Ağustos'ta 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi davasından çekilen heyetin çekilme talebi, 96 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada da kabul görerek UYAP'a düştü.

Heyet, geçen hafta, Said Bey Sitesi davasına ilişkin Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne "çekilme talebi" dilekçesi sunmuş, dilekçede bilim insanlarının, kendilerine yönelik haksız, taraflı bir şekilde iftira içerikli yorum ve haberlerle linç kampanyalarına maruz bırakıldıkları, konunun uzmanı olmayan kişilerce yapılan iftira içerikli hedef gösterme ve tehditlerin devam ettiği aktarılmıştı. Dilekçede, tarafsız ve bağımsız bir şekilde çalışma imkanının ortadan kaldırıldığı gerekçesiyle heyet üyelerinin yapılan tüm bilirkişilik görevlendirilmelerinden affı istenmişti.

Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin dava

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi F Blok’a ilişkin biri tutuklu 9 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

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