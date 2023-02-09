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Adıyaman Atatürk Bulvarı’ndaki 8 katlı bir apartmanda arama kurtarma çalışması devam ediyor Adana merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71477. Sokak Zeray Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Depremde yaralanan 6 kişi Adana'dan Ankara'ya ambulans uçaklarla getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adana'da yaralanan afetzedelerden 6'sı Sağlık Bakanlığına ait 2 ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 09.02.2023
Depremde yaralanan 6 kişi Adana'dan Ankara'ya ambulans uçaklarla getirildi Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan bugüne kadar bölgeden yaralıları alarak, Türkiye'nin çeşitli illerine getiren ambulans uçaklardan ikisi, bugün öğle saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Adana'dan kalkan uçaklardaki 6 depremzede, apronda hazır bulunan ambulanslarla tedavi altına alınmak üzere, Ankara Etlik Şehir Hastanesine nakledildi.

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