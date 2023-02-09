Depremde yaralanan 6 kişi Adana'dan Ankara'ya ambulans uçaklarla getirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adana'da yaralanan afetzedelerden 6'sı Sağlık Bakanlığına ait 2 ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.
Ankara
Depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan bugüne kadar bölgeden yaralıları alarak, Türkiye'nin çeşitli illerine getiren ambulans uçaklardan ikisi, bugün öğle saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.
Adana'dan kalkan uçaklardaki 6 depremzede, apronda hazır bulunan ambulanslarla tedavi altına alınmak üzere, Ankara Etlik Şehir Hastanesine nakledildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.