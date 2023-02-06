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Depremde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde sela okundu

Diyanet İşleri Başkanlığının çağrısıyla Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde sela okundu.

Fırat Taşdemir   | 06.02.2023
Depremde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde sela okundu Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 90 bin camide, yatsı ezanından yarım saat önce depremde hayatını kaybedenler için sela verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da depremden etkilenen Gaziantep'te, vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hacı Perihan Kıymık Camisinde dua eden Erbaş, "Bütün ülke olarak, millet olarak el birliği ile bu sıkıntıları aşacağız inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak müftülerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz, bütün görevlilerimiz sizlerin hizmetinde. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Her türlü afetten, felaketten, kötülükten, şerden bizleri muhafaza eylesin. Allah yar, yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

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