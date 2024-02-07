Dolar
30.60
Euro
32.96
Altın
2,033.18
ETH/USDT
2,362.80
BTC/USDT
42,982.00
BIST 100
8,918.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Deprem mağduru Hataylı besiciler üretimin kamu alımlarıyla desteklenmesini istiyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından ev ve ahırları yıkılan, aldıkları tedbirlerle üretime devam eden Hataylı besiciler, kamunun hayvancılıkla ilgili tesisler kurup bölgeden alım yapmasının üretimi destekleyeceğini belirtiyor.

Erhan Cihan Ünal, Göksel Yıldırım  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Deprem mağduru Hataylı besiciler üretimin kamu alımlarıyla desteklenmesini istiyor

Hatay

Oğlakören Mahallesi'nde ailesiyle besicilik yapan Bünyamin Beyazıt, AA muhabirine, depremde evlerinin ve ahırlarının yıkıldığını söyledi.

Depremin ardından alışılmışın dışında bir hayatla karşılaştıklarını ifade eden Beyazıt, ilk zamanlarda hayvancılığı bırakmayı bile düşündüğünü söyledi.

Sonunda direnmeye ve mahallelerini terk etmemeye karar verdiklerini anlatan Beyazıt, geride kalan bir yılı çok zor geçirdiklerini dile getirdi.

Beyazıt, hayvanları ve onlardan elde ettikleri ürünleri değerinde satamadıklarına dikkati çekerek, "İstediğimiz gibi pazara erişemiyoruz. Depremzede olmamıza rağmen aldığımız ilaçlar, hayvan yemleri aynı şekilde pahalı ve erişimi zor. Hayatımızı güç bir şekilde devam ettirdik bir yıl boyunca." dedi.

Hayvancılık sektörünün sorunlarının deprem bölgesi için daha ağır olduğunu anlatan Beyazıt, işlerini yapmakta ve para kazanmakta zorlandıklarını söyledi.

Beyazıt, sektörün yaşadığı sorunlara ilişkin çözüm önerilerini de sıralayarak, sadece özel sektörün varlığıyla işlerinin yürümeyeceğini bildirdi.

Beyazıt, "Özel sektör sütü ederinde almıyor. Kendi hesabına göre en minimum düzeyde sütü alıyor bizden, kar amacını kendisine daha çok ayırıyor. Hayvancılıkta bu kazanç, bizim daha az gelir elde etmemize neden oluyor." diye konuştu.

"Devlet alım yaparsa ayakta kalmak daha kolay olacak"

Devletin deprem bölgelerinde süt ve et işleyici fabrikalar kurması, bu fabrikaların da sütü ve eti değerinde almaları gerektiğini vurgulayan Beyazıt, sektörün sadece desteklerle ayakta kalamayacağını söyledi.

Beyazıt, sattığı ürünlerin para etmesi durumunda köylünün üretmeye devam edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ama özel sektör, ürünleri bizden ucuza alıyor. Aldığı ürünler de hayatı çevirmeye, işi döndürmeye yetmiyor. Zarar ediyoruz bu şekilde. Bugün biz sütü 13,5 liraya satıyoruz. Bu 13,5 liranın içerisinde ilaç giderleri var, yem giderleri var, hayvanın ölüm riski var, emeğimiz var. Bize hiçbir şey kalmıyor. Tüccar, bunu bu şekilde düşünmüyor. Kendi karını düşünüyor, kendi hesabını düşünüyor. Ama devletimiz burada kendi eliyle bu sütleri ve ürünleri tekrar değerinde alırsa biz daha çok kazanacağız ve ayakta kalmak daha kolay olacak. Köylerde bu işi yapan sayısı artacak. Ben daha güzel olacağını düşünüyorum."

"Sütün fiyatını, alacak kişi belirliyor"

Depremin ardından başka geliri olmayan mahallelerindeki çiftçilerin çoğunun hayvancılığı bıraktığını ifade eden Beyazıt, bir ailenin sadece hayvancılıkla geçinmesinin zor olduğunu söyledi.

Ürün ya da malzeme alırken pazarlık yapamadıklarını belirten Beyazıt, şu ifadeleri kullandı:

"Her aldığımız yem bir sonrakinden daha pahalı. Ama süt, depremden bu yana sadece 3 lira arttı. Aldıklarımız yüzde 300, yüzde 200 zam yedi. Sattıklarımıza sadece 3 lira zam yapabildik. Onu da biz değil sadece alacak kişi sütün fiyatını belirliyor. Biz bir şey söyleyemiyoruz. 'Ben bu kadara alacağım.' diyor, biz de kabul etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü rekabet etme şansımız yok. Başka tüccar yok."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Makaron paketlerindeki sağlık uyarısının kapladığı alan yüzde 85'e çıkarıldı
İzmir'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 30 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi
Sinop Kalesi'nde acil onarılması gereken yerlerin önemli bölümündeki çalışma tamamlandı
Deprem mağduru Hataylı besiciler üretimin kamu alımlarıyla desteklenmesini istiyor

Benzer haberler

Deprem mağduru Hataylı besiciler üretimin kamu alımlarıyla desteklenmesini istiyor

Deprem mağduru Hataylı besiciler üretimin kamu alımlarıyla desteklenmesini istiyor

Depremden etkilenen 11 ilin sanayi ihracatında çarklar dönüyor

Kamu kurumlarının deprem harcamaları için tahsis ettiği kaynağın büyüklüğü 1 trilyon 139,7 milyar liraya ulaştı

"Deprem Fotoğrafları Sergisi" Ümraniye'de açıldı

"Deprem Fotoğrafları Sergisi" Ümraniye'de açıldı
ODTÜ'lü akademisyenler ve öğrenciler, deprem bölgesindeki çocukları bilimle buluşturdu

ODTÜ'lü akademisyenler ve öğrenciler, deprem bölgesindeki çocukları bilimle buluşturdu
Hatay'da sanatçılar yıkıntıların arasında eserlerini sergiledi

Hatay'da sanatçılar yıkıntıların arasında eserlerini sergiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet