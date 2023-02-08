Dolar
18.83
Euro
20.22
Altın
1,876.74
ETH/USDT
1,676.00
BTC/USDT
23,214.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya Buhara Caddesinde çöken 5 katlı Yusuf Güney Aparmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş’ta Berna Apartmanı’nda enkaz altında kalan depremzede çifti kurtarma çalışmaları devam ediyor Osmaniye'de Esenevler Mahallesi'ndeki binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Gündem

Deprem mağdurlarını taşıyan dizel tren setleri Kırıkkale'ye ulaştı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Malatya'dan deprem mağduru 503 yolcu ile hareket eden dizel tren setleri, Kırıkkale'de 5 kişilik aileyi indirdi.

Muhammet Fatih Gökmen   | 08.02.2023
Deprem mağdurlarını taşıyan dizel tren setleri Kırıkkale'ye ulaştı Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen/AA

Kırıkkale

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından, bölgede dizel tren setlerini de kullanmaya başladı.

Bu çerçevede Malatya'nın Yazıhan ilçesinden depremler nedeniyle mağdur olan kişileri getiren 2 adet 4'lü DMU setlerde 503 yolcu yer aldı.

Kırıkkale Tren Garı'na gece saatlerinde varan DMU setlerdeki 5 kişilik Güven ailesi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ve yetkililerce karşılandı.

Güven ailesi daha sonra bir araçla kentteki Türkan Hatun Yurdu'na yerleştirildi.

Kırıkkale'den önce Sivas'ta da 143 yolcu indiren tren, daha sonra Ankara'ya hareket etti.

Depremzedelerden Ahmet Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem sırasında saat 04.10'da büyük bir şiddetle uyandıklarını söyledi.

Çok fazla sallandığını ve daha önce 1986'daki depremini de yaşadığını aktaran Güven, "Bu çok korkunçtu. Allah'a şükür evimiz yeni olduğu için fazla hasar olmadı ama çok kötüydük. Allah devletimize zeval vermesin. Gerçekten birkaç gündür Malatya'da yardımcı olundu, şimdi de Kırıkkale'ye geldik. Allah razı olsun." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih Belediyesi ekipleri Hatay'da 7 kişiyi enkazdan çıkardı
Venezuela, Türkiye ve Suriye'ye 50 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi
Tayvan'dan 44 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da
Türkiye ve dünya gündemi
Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından 47 saat sonra bir çocuk kurtarıldı

Benzer haberler

Adıyaman'da enkaz altında kalan çocuk 47 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da enkaz altında kalan çocuk 47 saat sonra kurtarıldı

Deprem mağdurlarını taşıyan dizel tren setleri Kırıkkale'ye ulaştı

Malatya'da depremde yaralanan 41 kişi askeri uçaklarla İstanbul'a gönderildi

Hatay'da enkaz altında kalan 2 kadın 48 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan 2 kadın 48 saat sonra kurtarıldı
Hatay'da enkaz altında kalan Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı
Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bazıları Antalya'ya getirildi

Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bazıları Antalya'ya getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet