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Deprem bölgesine yapılacak ayni yardımlar için AFAD il müdürlüklerine başvurulabilecek

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yapılacak ayni bağışlar için valiliklere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) il müdürlüklerine başvurulabilecek.

Esin Işık   | 08.02.2023
Deprem bölgesine yapılacak ayni yardımlar için AFAD il müdürlüklerine başvurulabilecek

Ankara

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından ayni bağışlar için illerde valiliklere, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile tüm AFAD il müdürlüklerine başvurulabileceği bildirildi.

Paylaşımda, ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecek ihtiyaçlar listesine de yer verildi.

Listede, "elektrikli ısıtıcı, büyük ve küçük tüp, odun ve kömür sobası, odun, cep ısıtıcı, powerbank, jeneratör, çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont, kadın ve erkek iç giyim, çorap, kadın ve erkek ayakkabı, kadın ve erkek polar, kadın ve erkek içlik, yağmurluk, panço, uyku tulumu, yastık, yatak ve nevresim takımı, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal, kaşık, tava, su ısıtıcı, kavurma, barbunya, peynir konserve, çay, kahve, kaşar, peynir, su, ekmek ve hazır gıda." yer aldı.

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