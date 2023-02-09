Dolar
18.83
Euro
20.22
Altın
1,859.24
ETH/USDT
1,574.90
BTC/USDT
21,935.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Kriz Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Depremzedeye botunu veren İtfaiye Amiri Burak Demirören AA'ya konuştu - VTR-
logo
Gündem

Deprem bölgesine giderken havalimanı yolunda kaza geçiren gönüllü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine giderken havalimanı yolunda trafik kazası geçiren Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği gönüllüsü Hüseyin Hamarat, yaşamını yitirdi.

Semra Orkan   | 09.02.2023
Deprem bölgesine giderken havalimanı yolunda kaza geçiren gönüllü hayatını kaybetti

İstanbul

Deprem bölgesinde çalışmalara destek olmak için yola çıkan Hamarat'ın da aralarında yer aldığı arama-kurtarma ekibi, İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası geçirdi.

Kazada ağır yaralanan Hamarat, tedavisinin sürdürüldüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hüseyin Hamarat için görev yaptığı Bahçelievler Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde helallik alındı. Hamarat'ın cenazesi, Şirinevler Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Hamarat'ın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın deprem bölgesinde bulunduğu için cenaze namazına katılamadığı belirtildi.

Bahçelievler Belediyesinde 15 yıldır çalışan ve aynı zamanda Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği gönüllüsü olan Hüseyin Hamarat, evli ve iki çocuk babasıydı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Enkazdan çıkardığı depremzedeye botunu veren itfaiyeci: Tüm Türkiye'nin dualarını hissediyoruz, o güçle çalışıyoruz
Sağlık Bakanı Koca: 10 ilde 17 bin 929'u hekim olmak üzere 143 bin 829 personelimiz hizmet veriyor
Belçika'dan "asrın felaketi"nin mağdurlarına ilk kez uçakla yardım malzemesi ulaştırıldı
TOGEMDER Hatay ve Adıyaman'a 4 tır yardım malzemesi gönderdi
Madenciler 8 metre derinliğe indiği enkazdan depremzedeye ulaştı

Benzer haberler

Deprem bölgesine giderken havalimanı yolunda kaza geçiren gönüllü hayatını kaybetti

Deprem bölgesine giderken havalimanı yolunda kaza geçiren gönüllü hayatını kaybetti

Bahçelievler'deki İETT otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Bahçelievler'deki kazaya ilişkin gözaltına alınan İETT şoförü tutuklandı

Bahçelievler'de İETT otobüsü durakta bekleyen yolculara ve bir minibüse çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Bahçelievler'de İETT otobüsü durakta bekleyen yolculara ve bir minibüse çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet