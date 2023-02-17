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Deprem bölgesinden 5 yaralı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Halis Akyıldız   | 17.02.2023
Deprem bölgesinden 5 yaralı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

İstanbul

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 1'i çocuk 5 kişi, Türk Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Adana'dan kalkan ve 5 yaralı depremzede ile 1 refakatçiyi taşıyan ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Sağlık görevlilerince uçaktan alınarak ambulanslara götürülen yaralılar, İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.


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