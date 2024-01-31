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Deprem bölgesindeki çelik köy evlerinin ilk etabı 6 Şubat'ta teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde inşası süren çelik köy evlerinin ilk etabının 6 Şubat'ta hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Deprem bölgesindeki çelik köy evlerinin ilk etabı 6 Şubat'ta teslim edilecek

Ankara

​​​​​​​Özhaseki, sosyal medya hesabından, yapımı tamamlanan çelik köy evlerine ilişkin görüntüleri paylaşarak, "Çelik köy evlerimizin ilk etap teslimine başlıyoruz. Son 6 gün." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımını sürdürüyor. Şehir merkezlerinde 50 bin konut, köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere toplam 307 bin konutun yapımı devam ediyor.

Depreme dayanıklı çelik köy evleri, bazı bölgelerde tek, bazı bölgelerde ahırlı ve 2 katlı olarak yapılacak.

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