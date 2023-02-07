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Deprem bölgesindeki çalışmalara yaklaşık 23 bin polis, jandarma ve sahil güvenlik personeli katılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, Jandarma Genel Komutanlığından 16 bin 421, Emniyet Genel Müdürlüğünden 6 bin 148, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise 391 olmak üzere toplam 22 bin 960 personel arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

İsmet Karakaş   | 07.02.2023
Deprem bölgesindeki çalışmalara yaklaşık 23 bin polis, jandarma ve sahil güvenlik personeli katılıyor Fotoğraf: Sezgin Pancar/AA

Ankara

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından, 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Adana ve Osmaniye'ye 16 bin 421 jandarma, 6 bin 148 polis, 391 Sahil Güvenlik personeli takviye olarak görevlendirildi.

Bölgeye ayrıca çadır, uyku tulumu, ısıtıcı, kumanya, jeneratör, mobil mutfaklar ve akaryakıt gibi insani yardım malzemeleri, çok sayıda hava ve kara aracı ile arama kurtarma köpekleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 18 araç, 1 SG korveti ve 2 helikopter de arama kurtarma ve bölgeden tahliye çalışmalarına destek veriyor.

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