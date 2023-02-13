Deprem bölgesinde hayvan yemi dağıtımı sürüyor
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde, hayvan yemi dağıtımı çalışmalarının, Bakanlık koordinasyonunda aralıksız devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Kirişci, Twitter hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde hayvan yemi dağıtımı çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Kirişci, "Bakanlığımız koordinasyonunda yetiştiricilerimiz için hayvan yemi dağıtımlarımız aralıksız devam ediyor. Personelimiz ve hayırsever vatandaşlarımız ile birlikte eli öpülesi çiftçilerimizin her daim yanındayız. Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.