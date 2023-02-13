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Deprem bölgesinde hayvan yemi dağıtımı sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde, hayvan yemi dağıtımı çalışmalarının, Bakanlık koordinasyonunda aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Mustafa Çalkaya   | 13.02.2023
Deprem bölgesinde hayvan yemi dağıtımı sürüyor

Ankara

​​​​​​​Kirişci, Twitter hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde hayvan yemi dağıtımı çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Kirişci, "Bakanlığımız koordinasyonunda yetiştiricilerimiz için hayvan yemi dağıtımlarımız aralıksız devam ediyor. Personelimiz ve hayırsever vatandaşlarımız ile birlikte eli öpülesi çiftçilerimizin her daim yanındayız. Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız." ifadesini kullandı.

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