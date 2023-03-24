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Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen yerlerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa’da kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Adıyaman, Elazığ, Malatya'nın güneyi ve Şanlıurfa'nın kuzeyinde çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Pazar gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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