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Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 686 vatandaştan 424'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde devam ederken, 262'si de taburcu edildi.

Elif Küçük   | 09.02.2023
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor

İstanbul

Depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan depremzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havaalanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite olmak üzere 64 farklı hastaneye sevk edildi.

Şu ana kadar kente getirilen 686 yaralıdan 262'si taburcu edilirken, 424 depremzedenin tedavisi sürüyor.

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