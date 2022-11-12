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Türkiye genelinde Deprem Anı ‘’Çök-Kapan-Tutun’’ tatbikatı yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize Ticaret Borsası’nda yapılan ‘’Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun’’ tatbikatına katılıyor AFAD İstanbul Yeşilköy Hizmet Binası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce Depremi’nin 23. yılında saat 18.57’de Türkiye geneli ile KKTC'de yapılacak "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" dolayısıyla video mesaj yayınladı
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'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapıldı

İsa Toprak   | 12.11.2022
'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapıldı

Ankara

AFAD koordinasyonunda, Düzce Depremi’nin 23'üncü yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57’de Türkiye geneli ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı.

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