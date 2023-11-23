Dolar
28.82
Euro
31.42
Altın
1,992.49
ETH/USDT
2,059.90
BTC/USDT
37,311.00
BIST 100
8,019.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı

Denizli'nin Çardak ilçesinde Taylandlı turist kafilesini taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 30 kişi hastanelere kaldırıldı.

Sebahatdin Zeyrek  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı

Denizli

Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen İ.T. yönetimindeki turizm şirketine ait 34AE1422 plakalı otobüs, Çardak Havalimanı Kavşağı'nda, Ş.Ş.U. yönetimindeki 64 ABN 370 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, refüjdeki kara yolu yönlendirme tabelası direğine çarparak durdu.

Kazada sürücüler ile otobüste bulunan muavin, rehber ve Tayland uyruklu 26 turist yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yaralı 3 Gazzeli çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor
Kalp krizinden ölen okul müdürünün Filistinliler için kermes arzusu yerine getirildi
"Doğu Akdeniz 2023 Tatbikatı"nda "Muharip olmayanların tahliyesi harekatı" yapıldı
Türkiye Innovation Week başladı
Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı

Benzer haberler

Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı

Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı

Sektör temsilcileri, elektrikli otomobilde matrah güncellemesini değerlendirdi

Zonguldak açıklarında batan gemide görevli bir denizcinin cansız bedenine ulaşıldı

Bingöl'de 2 yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı

Bingöl'de 2 yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı
Togg, 2025'te Avrupa yollarında olacak

Togg, 2025'te Avrupa yollarında olacak
Avcılar'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Avcılar'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet