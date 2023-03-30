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Denizli'de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, turistleri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i Alman vatandaşı 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Sebahatdin Zeyrek  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Denizli'de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Denizli-Buldan kara yolu Tosunlar Mahallesi'nde, Denizli yönüne giden Mevlüt Demir idaresindeki 07 NDE 22 plakalı Alman turistleri taşıyan midibüs, karşı istikametten gelen Zümrüt Özdemir yönetimindeki 07 AHG 438 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, üzerine midibüsün devrilmesi sonucu hurda yığınına dönen otomobildeki sürücü Özdemir yaşamını yitirdi.

Midibüste bulunan 24 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Özdemir'in cenazesi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.

Midibüste bulunan ve ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Alman vatandaşı Dorothea Helene Keller, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki 23 yaralının tedavisi sürüyor.

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