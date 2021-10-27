Dolar
9.51
Euro
11.03
Altın
1,796.08
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,519.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Denizli'de sağlık çalışanları yangında dumandan etkilenen 7 kediye müdahale etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve itfaiye ekiplerince tahliye edilen 7 kedi sağlık ekiplerinin oksijen desteğiyle tedavi edildi.

Sebahatdin Zeyrek   | 27.10.2021
Denizli'de sağlık çalışanları yangında dumandan etkilenen 7 kediye müdahale etti

Denizli

İtfaiye ekipleri dün gece İstiklal Mahallesi'nde bir ev yangına müdahale etti. Boş olduğu anlaşılan evdeki yangını kısa sürede söndürüldü. Binadaki 5'i yavru olmak üzere 7 kedi tahliye edildi.

Yangın nedeniyle olay yerinde bulunan sağlık görevlileri Ebubekir Törehan Taş, Aynur Budak ve İsmail Işık dumandan etkilenen kedilere oksijen desteği sağladı.

Kediler daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Ambulans görevlisi Ebubekir Törehan, kedilere yardım ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Vakada yangından etkilenen insan olmadığını ancak hayvan olduğunu öğrendiklerinde olay yerinden ayrılmadıklarını belirten Törehan, "Dumandan etkilenen kedileri o şekilde bırakamazdık, buna vicdanımız da el vermezdi. Amacımız cana dokunmak olduğu için hiç tereddüt etmeden ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak kedilere müdahalede bulunduk. Ambulansın içine alarak oksijen verdik, masaj yaptık. Sağlık çalışanları için her canlı önemlidir. İnsan ya da hayvan olması fark etmez." dedi.​​​​​​​

​​​​​​​ Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pegasus Hava Yolları ekiplerinin aşılanma oranı yüzde 99,3 oldu
İspanya'da Kovid-19 salgınındaki OHAL'lerin anayasaya aykırı olduğu açıklandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 738 bin 883’e çıktı
Kovid-19'dan kurtulmak için 'aşı olun' tavsiyesi
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Benzer haberler

Denizli'de sağlık çalışanları yangında dumandan etkilenen 7 kediye müdahale etti

Denizli'de sağlık çalışanları yangında dumandan etkilenen 7 kediye müdahale etti

Denizli'de Merkezefendi Belediyesine 'heykel' tepkisi

Ege'de otomobil sporları heyecanı