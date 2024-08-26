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Denizli'de midibüsün devrildiği kazada 26 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.

Ali Bilge  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Denizli'de midibüsün devrildiği kazada 26 kişi yaralandı Fotoğraf: Ali Bilge/AA

Denizli

Acıpayam ilçesinden İzmir'deki düğüne gidenleri taşıyan Bayram Karagöz idaresindeki 20 KK 204 plakalı midibüs, Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 26 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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