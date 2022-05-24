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Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi

Denizli Valiliği, "Bir çalışanın göçük altında olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Devletimiz tüm imkanları ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştır." açıklamalarında bulundu.

Sebahatdin Zeyrek   | 24.05.2022
Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi

Denizli

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldiği, göçük altında kalan bir kişinin kurtarılmaya çalışıldığı bildirildi.

Karaismailler Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeninde 21.20 sularında meydana gelen göçük sebebiyle 1 çalışanın göçük altında kaldığı bilgisine ulaşıldığı belirtilerek, "Devletimiz tüm imkanları ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." denildi.

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