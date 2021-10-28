Dolar
9.63
Euro
11.15
Altın
1,798.64
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,524.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Denizli'de kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı tutuklandı.

Sebahatdin Zeyrek   | 28.10.2021
Denizli'de kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Denizli

Kınıklı Mahallesi'ndeki bir apartın birinci katında yaşayan Şebnem Şirin'in (25) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Furkan Z'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Furkan Z, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına yanıt vermedi.

Zanlının yakınlarının sevk sırasında adliye bahçesinde bekledikleri görüldü.

Öte yandan zanlının "cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 kaydının bulunduğu da öğrenildi.

İfadesinde, olay anını hatırlamadığını ileri süren cinayet zanlısı Furkan Z, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'ta bulunan bir apartta yaşayan Şebnem Şirin'in (25) evinden dün bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, polise ihbarda bulunmuştu. Şirin evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu.

Yakalanarak gözaltına alınan zanlının ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladığını itiraf ettiği öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moskova'da Kovid-19 nedeniyle 'kısmi kapanma' başladı
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka sayısı görüldü
Bakan Koca: Aşı sayesinde günlük vaka sayılarının kontrol edilemez şekilde artışı engellendi
Türkiye'de 26 bin 896 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti
Pegasus Hava Yolları ekiplerinin aşılanma oranı yüzde 99,3 oldu

Benzer haberler

Denizli'de kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Denizli'de kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadına dönük şiddet toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir

Denizli'de sağlık çalışanları yangında dumandan etkilenen 7 kediye müdahale etti