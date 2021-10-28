Denizli'de kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı tutuklandı.
Denizli
Kınıklı Mahallesi'ndeki bir apartın birinci katında yaşayan Şebnem Şirin'in (25) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Furkan Z'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Furkan Z, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına yanıt vermedi.
Zanlının yakınlarının sevk sırasında adliye bahçesinde bekledikleri görüldü.
Öte yandan zanlının "cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 kaydının bulunduğu da öğrenildi.
İfadesinde, olay anını hatırlamadığını ileri süren cinayet zanlısı Furkan Z, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.
Olay
Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'ta bulunan bir apartta yaşayan Şebnem Şirin'in (25) evinden dün bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, polise ihbarda bulunmuştu. Şirin evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu.
Yakalanarak gözaltına alınan zanlının ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladığını itiraf ettiği öğrenilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.