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Denizli'de depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 17 zanlı yakalandı

Denizli'de internet sitelerine sahte satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanı vererek depremzedeleri dolandırdığı belirlenen 3'ü kadın 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ali Bilge  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Denizli'de depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 17 zanlı yakalandı

Denizli

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan bazı vatandaşlar, polise başvurup internetten konteyner almak isterken dolandırıldıklarını bildirdi.

Başlatılan soruşturma kapsamında Denizli'de olduğu belirlenen 3'ü kadın 17 zanlı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda bulunan suç unsurlarına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların, sosyal medya sitelerine sahte satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanları verdikleri, arayanlardan kapora ya da tam ücret almalarına rağmen konteynerleri göndermedikleri belirlendi.

Ayrıca yapılan incelemede telefon numaralarının da yabancı uyruklu kişilere ait olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin 40'tan fazla depremzedeyi bu yöntemle dolandırdıkları saptandı.

Gözaltına alınan İ.Ö, M.İ, S.R.U, S.F, H.A, S.A, G.A, G.K, B.D, B.Ö, E.D, K.T, T.Y, İ.K, G.Ç, S.D. ve G.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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