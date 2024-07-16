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Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale başlatıldı.

Sebahatdin Zeyrek  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Denizli

Başkarcı Mahallesi Ornaz Vadisi yakınlarındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin örtü yangını şeklinde devam eden alevlere müdahalesi sürüyor.

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