Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale başlatıldı.
Denizli
Başkarcı Mahallesi Ornaz Vadisi yakınlarındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin örtü yangını şeklinde devam eden alevlere müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.