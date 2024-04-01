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Denizli Tavas'ta CHP binasında balkonun çökmesi sonucu 18 kişi yaralandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, CHP binasında seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkonun çökmesi sonucu 18 kişi yaralandı

Sebahatdin Zeyrek  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Denizli Tavas'ta CHP binasında balkonun çökmesi sonucu 18 kişi yaralandı Fotoğraf: Abdullah Varman/AA

Denizli

Seçim kutlamaları için CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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