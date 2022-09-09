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9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında İzmir Airshow Hava Gösterisi düzenleniyor. (Gündoğdu Meydanı) Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.
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Denizli-Muğla sınırında orman yangını çıktı

Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Sebahatdin Zeyrek   | 09.09.2022
Denizli-Muğla sınırında orman yangını çıktı

Denizli

Kale ilçesindeki Müslüme Mahallesi ve Menteşe ilçesindeki Esençay Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Denizli ve Muğla orman bölge müdürlüklerine bağlı hava ve yer ekipleri müdahale başlattı.

Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı öğrenildi.

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