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Denizli merkezli 7 ilde organize suç örgütü operasyonunda 31 tutuklama

Denizli merkezli 7 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 66 zanlıdan 31'i tutuklandı.

Sebahatdin Zeyrek  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Denizli merkezli 7 ilde organize suç örgütü operasyonunda 31 tutuklama

Denizli

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 74 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 6 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında Denizli, Aydın, İzmir, Adana, Mersin, Afyonkarahisar ve Muğla'daki çok sayıda adrese yaklaşık 400 jandarma personelinin katılımıyla baskınlar düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 66 şüpheliden 30'u ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 31'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Sahte ilanlarla kapora dolandırıcılığı

Zanlıların sosyal medya ve internet sitelerine verdikleri römork, konteyner, su deposu, kiralık ev gibi sahte ilanlarla 155 kişiyi kapora alarak yaklaşık 20 milyon lira dolandırdıkları öne sürüldü.

Zanlıların talimatlara uymayan örgüt üyelerini kaçırarak darbettikleri ve bunları kayda aldıkları da ifade edildi.

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