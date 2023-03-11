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Denizli ile İzmir'de etkili olan lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde etkili lodos nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu, 6 araç zarar gördü.

Ali Bilge  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Denizli ile İzmir'de etkili olan lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Ali Bilge / AA

Denizli

Kuşpınar Mahallesi Emek Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın çatısı lodos nedeniyle uçtu. Parçalar halinde savrulan metal çatı park halindeki 6 aracın üstüne düşerek hasara yol açtı.

Çatının bir parçası apartmanın bahçesindeki ağaçta takıldı. Başka bir parça da apartmanın en üst katından sarkarak tehlike oluşturdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fenalaşan bir vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Apartmanın çevresinde önlem alan ekipler, çatı parçalarını toplamaya başladı.

- İzmir'de sağanak yüzünden bazı ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'de, sağanak nedeniyle Dikili ve Aliağa ilçelerindeki bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Belediye ekipleri, ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

İlçe merkezinde de sağanak sebebiyle yolların su dolmasıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Ege'de fırtına uyarısı

İzmir'e bugün için yağış ve lodos uyarısı yapan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yarın için de fırtına olabileceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren, Güney Ege'de ise gece saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

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