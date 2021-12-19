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Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Gökpınar mevkisindeki E-87 kara yolunun Denizli yönünde ulaşım, mahsur kalan araçlar nedeniyle yaklaşık iki saat sağlanamadı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Sebahatdin Zeyrek   | 19.12.2021
Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Denizli'de kent genelinde görülen karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kenti Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bölgede devam eden kar yağışı sürücüleri zorluyor, trafik ve Karayolları ekipleri çalışma yürütüyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri yolları açık tutmaya çalışıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerindeki yerleşim birimlerinde yolları açık tutmaya çalışıyor.

Gökpınar mevkisindeki E-87 kara yolunun Denizli yönünde ulaşım, mahsur kalan araçlar nedeniyle yaklaşık iki saat sağlanamadı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Zaman zaman durma noktasına gelen ulaşım, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrollü şekilde güçlükle sağlanıyor.

Trafik ekipleri, yolda kalmamaları için sürücüleri durdurarak uyarılarda bulunuyor.

Karayolları ekipleri, kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kent merkezine mevsimin ilk karı düştü

Kent merkezinde sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kent, beyaz örtüyle kaplandı.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda yolların kapanmaması için mücadelesini sürdürüyor.

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