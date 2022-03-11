Dolar
14.93
Euro
16.39
Altın
1,989.68
ETH/USDT
2,609.60
BTC/USDT
39,199.00
BIST 100
2,046.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor
logo
Gündem

Denizli-Antalya kara yolunda buzlanma nedeniyle araç kuyrukları oluştu

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Denizli'de ulaşım zaman zaman aksıyor.

Sebahatdin Zeyrek   | 11.03.2022
Denizli-Antalya kara yolunda buzlanma nedeniyle araç kuyrukları oluştu

Denizli

Kar yağışı nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara karşı ekiplerin müdahalesinin devam ettiği kentte, Denizli-Antalya kara yolunda buzlanma yaşandı.

Kara yolu üzerinde çok sayıda aracın kaldığı Gökpınar mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu. Buzlanma nedeniyle bazı yollarda hasarlı kazalar meydana geldi.

Denizli-Antalya kara yolunun her iki istikametinde trafik akışı, kontrollü sağlanıyor. Kelleci Kardeşler mevkisinde bekletilen ağır tonajlı araçlar belli aralıklarla gönderiliyor.

Trafik ekipleri, Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde ve Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda kış lastiği veya zincir bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü
Türkiye'de 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı
'Değişen Hayat: Pandemi ve Türkiye 2020-2022' araştırmasının sonuçları açıklandı
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı

Benzer haberler

Denizli-Antalya kara yolunda buzlanma nedeniyle araç kuyrukları oluştu

Denizli-Antalya kara yolunda buzlanma nedeniyle araç kuyrukları oluştu

İzmir'in Çeşme ilçesinde kar yağıyor

Doğu Anadolu'da 1756 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli

Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli
Bakan Karaismailoğlu: Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halindeyiz

Bakan Karaismailoğlu: Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halindeyiz
Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi