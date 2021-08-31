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Denizlerde yeni av sezonunda hamsi, lüfer ve palamudun bol olması bekleniyor

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkaya, "Bu yıl hamsi, lüfer ve palamudun bol olacağını düşünüyoruz. Hamsinin boyu ve et verimi iyi." dedi.

Mustafa Çalkaya   | 31.08.2021
Denizlerde yeni av sezonunda hamsi, lüfer ve palamudun bol olması bekleniyor

Ankara

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, AA muhabirine, denizlerde 1 Eylül itibarıyla başlayacak av sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen yıl özellikle Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj nedeniyle balıkçıların yaklaşık 3 ay avlanamadığını anımsatan Özkaya, "Bu sene özel izinle yapılan avcılık denemesi sonrası Marmara Denizi'mizin müsilajdan temizlendiği gözlemlendi ve deniz balık avlamaya uygun hale geldi." diye konuştu.

Özkaya, balıkçıların uzun zamandır yeni av sezonu için hazırlık yaptıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Balıkçılarımız yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl hamsi, lüfer ve palamudun bol olacağını düşünüyoruz. Hamsinin boyu ve et verimi iyi. Denizlerin bu sezon bereketli olmasından dolayı fiyatların düşmesini bekliyoruz."

"Kota uygulamasına ve bölgesel balıkçılığa geçilmeli"

Balıkçıların tebliğe uygun avlanmaları gerektiğini vurgulayan Özkaya, "Balıkçılarımız boyu uygun olmayan balıkları yakalamaktan kaçınmalıdır. Avlanma yapılırken balıkların neslinin devamı için hiç olmazsa bir defa yumurta bırakmalarına müsaade edilecek şekilde avcılık yapılarak stokların kendisini yenilemesine katkı sağlamalıyız. Ülkemiz denizlerinde balık çeşitliliğinin korunması ve stokların iyileşmesi için en kısa zamanda kota uygulamasına ve bölgesel balıkçılığa geçilmesi faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Özkaya, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının giderek arttığına dikkati çekerek, dış satımı yapılan balık türlerinin üretiminin artmasının yeni tesislerin kurulması ve ihracatın artışında etkili olduğunu bildirdi.

Tüketicilere boy yasağına uygun olmayan balıkları almamaları tavsiyesinde bulunan Özkaya, Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül'de sona ereceğini de sözlerine ekledi.

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Denizlerde yeni av sezonunda hamsi, lüfer ve palamudun bol olması bekleniyor

Denizlerde yeni av sezonunda hamsi, lüfer ve palamudun bol olması bekleniyor