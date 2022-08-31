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Denizlerde av sezonu başlıyor

Su Ürünleri Av Sezonu açılış töreni, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Enes Duran   | 31.08.2022
Denizlerde av sezonu başlıyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılış töreni, Bakan Kirişci'nin katılımıyla bu gece Sarıyer-Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda yapılacak.

Açılış programında, Bakanlık tarafından üretilen kalkan, levrek ve mersin balığı yavruları denize bırakılacak.

Bu yılın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı ilan edildiği belirtilen açıklamada, "Bu yılın temasına uygun olarak ülkemizde de küçük ölçekli balıkçıların faydasına olacak kararlar alınmış olup 12 metreden küçük balıkçı gemisi sahiplerine verilen Bakanlığımız desteklemeleri önümüzdeki yıllarda yaklaşık 4 kat artırılarak devam ettirilecek." ifadesine yer verildi.

Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, 1 Eylül'de Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 16 Eylül'de ise Akdeniz'de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibarıyla sona erecek.

2021-2022 su ürünleri av sezonu avcılık yoluyla üretimin yarısından fazlasını oluşturan hamsi ve lüfer açısından verimli ve bereketli geçti. Bu av sezonunda da yapılan araştırmalar ve öncü göstergeler başta palamut, hamsi ve lüfer avcılığının verimli geçeceğine işaret ediyor.

2019-2020 sezonu açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilerek yasalaşan Su Ürünleri Kanunu Değişikliği ile özellikle yasa dışı balıkçılıkla mücadelede denetime yetkili tüm kurum ve kuruluşlar etkili çalışmalar gerçekleştirdi. Son 30 aylık dönemde ruhsatsız yasa dışı olarak avcılık yapan 469 gemiye el konuldu.

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