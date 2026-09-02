Denizcilik Genel Müdürlüğü: (Marmara'daki kaza) Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmış olduğu değerlendirilmektedir Denizcilik Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde motor yağı yüklü tanker ile çarpışan ve 10 gemi insanının bulunduğu rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin battığının değerlendirildiğini bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi (Cospas-Sarsat) üzerinden saat 03.26'da Marmara Denizi'nde trafik ayırım düzeni içerisinde Silivri açıklarındaki bir gemiden Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi (EPİRB) cihazından acil durum sinyali alındığı kaydedildi.

Alınan acil durum sinyalinin araştırılması neticesinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğunun belirlendiğine ve Türk Radyo tarafından çağrı yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Saat 03.41'de ALSU tankeri kaptanı, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'mize saat 03.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını bildirmiştir. Cospas-Sarsat sistemimizden alınan sinyal incelenerek yapılan araştırma neticesinde Marmara Denizi'nde trafik ayırım hattı içerisinde Kocaeli'nden Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU tankeri ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye 4.199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin çarpıştığı (çatışma) anlaşılmış ve ivedilikle arama kurtarma faaliyeti başlatılmış ilk deniz unsuru saat 04:10'da bölgeye intikale başlamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, ivedilikle arama kurtarma faaliyetinin başlatıldığı ve ilk deniz unsurunun saat 04.10'da bölgeye intikale başladığı belirtilerek, "Tuğberk İmamoğlu gemisinin, hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve gemideki personelin cep telefonlarının Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından aranmasına rağmen cevap verilmemesi üzerine batmış olduğu değerlendirmekte olup, arama ve kurtarma faaliyetleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ivedilikle başlatılarak sürdürülmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Olay yerinde 14 deniz arama kurtarma unsuru ile bir helikopterin bulunduğu ve kazazede tankerin de arama kurtarma operasyonuna katıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“10 gemi insanının görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait serbest düşmeli can filikası dahil olmak üzere can kurtarma araçları deniz yüzeyinde bulunmuş ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilememiştir. Deniz kazası ile ilgili gelişmeler takip edilmekte olup kamuoyu bilgilendirilecektir.”

İstanbul Valiliği, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığını, bir gemideki 10 personelle irtibat kurulamadığını bildirmişti.