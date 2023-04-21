Deniz Kuvvetlerine bağlı 23 gemi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 23 limanı ziyaret edecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 geminin 23 limanı ziyaret edeceğini duyurdu.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ayrıca TCG Anadolu gemisinin de İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacağı belirtildi.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 23 gemimiz, 23 liman ziyareti icra edecek.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2023
Ayrıca TCG ANADOLU da İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkımızı selamlayacak.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/8HxZ32KFu3