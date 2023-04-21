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Deniz Kuvvetlerine bağlı 23 gemi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 23 limanı ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 geminin 23 limanı ziyaret edeceğini duyurdu.

Tanju Özkaya  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Deniz Kuvvetlerine bağlı 23 gemi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 23 limanı ziyaret edecek

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ayrıca TCG Anadolu gemisinin de İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacağı belirtildi.

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