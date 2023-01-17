Dolar
18.79
Euro
20.33
Altın
1,905.35
ETH/USDT
1,561.10
BTC/USDT
21,108.00
BIST 100
5,269.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Deniz Kuvvetleri torpido atışıyla hedefleri tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerinin eğitimi sırasındaki torpido atışlarıyla hedeflerin tam isabetle vurulduğunu bildirdi.

Merve Yıldızalp   | 17.01.2023
Deniz Kuvvetleri torpido atışıyla hedefleri tam isabetle vurdu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam eden Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri, torpido atışlarında hedefleri tam isabetle vuruyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, torpido atışlarıyla hedeflerin vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deniz Kuvvetleri torpido atışıyla hedefleri tam isabetle vurdu
Emine Erdoğan'dan, Şule Yüksel Şenler paylaşımı
Kastamonu'da bu yıl 750 bin turistin konaklaması hedefleniyor
Rahşan Ecevit vefatının 3'üncü yılında kabri başında anıldı
Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Benzer haberler

Deniz Kuvvetleri torpido atışıyla hedefleri tam isabetle vurdu

Deniz Kuvvetleri torpido atışıyla hedefleri tam isabetle vurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet