Deniz Kuvvetleri torpido atışıyla hedefleri tam isabetle vurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerinin eğitimi sırasındaki torpido atışlarıyla hedeflerin tam isabetle vurulduğunu bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "Her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam eden Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri, torpido atışlarında hedefleri tam isabetle vuruyor." ifadesi kullanıldı.
Her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam eden Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri, torpido atışlarında hedefleri tam isabetle vuruyor.#MSB pic.twitter.com/S17zI4p91c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 17, 2023
Bakanlık, torpido atışlarıyla hedeflerin vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.