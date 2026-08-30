Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 15 gemi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul Boğazı'ndan geçti

[1/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[2/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[3/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[4/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[5/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[6/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[7/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[8/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[9/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[10/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[11/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[12/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[13/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[14/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[15/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[16/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[17/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[18/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[19/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[20/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[21/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[22/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.
[23/23] 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirdi.